Nuovi raid israeliani sul Libano. Stavolta l’attacco è arrivato al centro di Beirut dove un edificio è andato in fiamme. Il bilancio è' di almeno 9 morti e 14 feriti. Nel frattempo, un drone lanciato dal Libano è stato intercettato al largo delle coste della città di Nahariya, nel nord di Israele. Un altro drone è finito in un'area aperta, senza fare vittime. Le Idf segnalano anche il lancio di circa 25 razzi dal Libano in direzione di Israele, alcuni dei quali sono stati intercettati.