“Da casa sentiamo i razzi, ne stanno lanciando di continuo, anche a Gerusalemme; è una situazione inverosimile, ci sono gruppi armati di Hamas dentro Israele. Sono in contatto con amici a Gaza e sono tutti sotto shock, nessuno si aspettava una cosa del genere”. E’ quanto riferisce all’Adnkronos Francesca Forte, cooperante della ong Cospe, che in questo momento si trova a Ramallah.

"Io sto bene ma non ci si può muovere, l’aeroporto è chiuso, così come tutti i checkpoint – prosegue – E’ un continuo di chiamate al telefono fra amici e colleghi per capire come evolverà la situazione ma si teme il peggio”.