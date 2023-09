Un aereo della Delta Airlines, diretto a Barcellona, è dovuto rientrare ad Atlanta a causa di uno sfortunato passeggero che ha avuto un grave attacco di diarrea in volo. A raccontare quanto accaduto è El Mundo. Fonti della compagnia aerea hanno spiegato che è stato lo stesso pilota a definire quanto stava accadendo come un “rischio biologico” nel chiedere alla torre di controllo il permesso di tornare all'aeroporto di partenza. Una volta atterrato, informa la compagnia, l'aereo è stato disinfettato per diverse ore.