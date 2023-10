Hamas accusa Israele, Israele accusa Hamas e la Jihad islamica per l'attacco all'ospedale di Gaza. Non ci sono certezze su chi abbia lanciato il razzo o il missile che ha provocato decine, centinaia di morti. Per le autorità di Gaza, le vittime sarebbero 471. Per fonti occidentali, il bilancio va rivisto. I morti sarebbero comprese tra 50 e 300: tantissime comunque, ma le versioni risultano comunque divergenti a seconda della provenienza delle news.

Israele, nelle ore successive all'esplosione, ha diffuso video e audio per sostenere la propria versione: l'ospedale è stato colpito da un razzo lanciato in maniera errata dalla Jihad islamica. Secondo un'intercettazione pubblicata da Israele, senza verifiche di terze parti, due membri di Hamas avrebbero discusso la vicenda confermando l'esecuzione di un lancio errato da Gaza.

Il quadro si va parzialmente delineando ora dopo ora, grazie anche all'analisi delle immagini del sito colpito dal razzo. Un'indagine preliminare dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo la Cnn, stima tra le 100 e le 300 vittime dell'esplosione e cita "solo lievi danni strutturali'' all'ospedale. Nessun cratere nel terreno e nessun danno significativo all'edificio principale, quindi. ''Stiamo ancora valutando le cifre delle probabili vittime e la nostra valutazione potrebbe cambiare, ma questo bilancio riflette una sconcertante perdita di vite umane'', afferma il rapporto dell'intelligence. "Vediamo solo lievi danni ai tetti delle due strutture accanto al nucleo principale, ma entrambe le strutture sono rimaste intatte".

Sui media israeliani trovano spazio le valutazioni di una fonte dell'intelligence di un paese europeo interpellata dall'agenzia Afp: i morti sarebbero circa 50. Il Times of Israel riporta le parole del tenente colonnello Jonathan Conricus, portavoce delle forze armate israeliane: "Dove sono tutti i corpi?", chiede. I corrispondenti della Afp sul posto hanno visto decine di cadaveri, che medici e civili hanno coperto con lenzuoli, coperte o bodybag. Nel fascicolo, anche le immagini satellitari diffusi dalla Maxar, società specializzata nella realizzazione di immagini di questo tipo: gli edifici dell'ospedale appaiono intatti.