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Attraversa gli Usa a piedi camminando da New York a San Francisco: l'impresa di un 29enne

Partito a maggio dalla Grande Mela arriverà prima di Halloween nella città californiana: "Ero stanco della solita routine, voglio vedere il mondo"

Chantz Rivera - (Instagram)
Chantz Rivera - (Instagram)
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21 ottobre 2026 | 14.03
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

A soli 29 anni sta per compiere l'incredibile impresa di attraversare gli Stati Uniti a piedi: partito da New York, macinando circa 20 miglia al giorno, pari a una trentina di chilometri, arriverà a San Francisco, sulla costa opposta. E' questa la storia - che sta appassionando gli States - di Chantz Rivera, che negli ultimi quattro mesi e mezzo ha camminato da una costa all'altra del Paese, e che a breve terminerà il suo viaggio in California. 

Il ragazzo è partito a maggio da New York portando con sé solo uno zaino e una tenda: "Bisogna essere determinati, è un viaggio davvero serio", ha raccontato sui propri canali social. Prima di mettersi in cammino, Chantz faceva il lavapiatti in un ristorante della Grande Mela. "Invece di sentirmi intrappolato nella mia città, ho pensato di rompere quella routine e di vedere il﻿ mondo", ha aggiunto.

Da quando ha cominciato il viaggio, ha consumato quattro paia di scarpe e conosciuto migliaia di persone. Non sono mancate le difficoltà, come la tempesta incontrata in Colorado ma, "anche se ho pensato di smettere, ho trovato la forza di continuare", ha detto. Alla meta finale, San Francisco, mancano circa 160 chilometri e Chantz si augura di arrivarci prima di Halloween: "Metterò i piedi nell'Oceano Pacifico, sarà emozionante".

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