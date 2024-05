I media slovacchi hanno identificato in JC Braň, un pensionato di 71 anni con la passione per la poesia, l'uomo che oggi ha sparato al primo ministro slovacco Robert Fico. L'arma utilizzata era denunciata legalmente, scrive il quotidiano online Aktality.sk, secondo cui stesso sarebbe stato vittima di un'aggressione armata in un centro commerciale a Levice, dove vive e proprio per questo avrebbe deciso di dotarsi di una pistola.

Prima di puntare l'arma e sparare a Fico, secondo la ricostruzione fatta dai media slovacchi, l'uomo avrebbe urlato al primo ministro. Proprio in quel momento il premier si è avvicinato all'uomo per stringergli la mano. E' a quel punto che l'uomo ha sparato alcuni colpi fino all'intervento della polizia che lo ha immobilizzato.

Descrivendo l'aggressore, Aktality.sk scrive che ha pubblicato diverse raccolte di poesie. Nel 2016 aveva lavorato per un servizio di sicurezza privato.