Sul profilo social di Abdesalem Lassoued le immagini del viaggio in Liguria del 2021. Mentre nel 2016 era stato identificato dalla polizia nel capoluogo emiliano

E' passato per Genova nel 2021 e si trovava a Bologna nel 2016 Abdesalem Lassoued, il presunto terrorista tunisino che ha ucciso due svedesi in un attentato terroristico a Bruxelles prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia.

In particolare nel 2021 Lassoued si è fatto fotografare in piazza della Vittoria e sul suo profilo social, ora oscurato, ha postato le immagini da lui pubblicate durante il viaggio in Liguria.

L'uomo, secondo quanto si apprende, era inoltre stato identificato dalla polizia nel capoluogo emiliano nel 2016.