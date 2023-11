Sarebbero almeno due i morti in un "probabile attacco terroristico", avvenuto sul ponte Raimbow Bridge, che collega gli Stati Uniti al Canada. A darne notizia è la Fox News che cita proprie fonti e spiega che "dentro al veicolo c'era molto materiale esplosivo". Il luogo dell'esplosione è vicino a un posto di blocco. Anche l'emittente Nbc parla di ''possibile attacco terroristico''.

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha detto di essere stata informata dalle forze dell'ordine e di essere in viaggio verso il luogo dove si sono verificati i fatti. "Le agenzie statali sono sul posto e pronte ad assistere", ha postato su X, ex Twitter. "Sto andando a Buffalo per incontrare le forze dell'ordine e i soccorritori e aggiornerò i newyorkesi quando saranno disponibili ulteriori informazioni", ha aggiunto Hochul.

Un portavoce dell'ufficio del sindaco delle Cascate del Niagara, Aaron Ferguson, ha confermato alla Cnn che il veicolo che è esploso stava cercando di entrare negli Stati Uniti. "Non sappiamo molto, solo che c'era un veicolo che cercava di entrare negli Stati Uniti e hanno bloccato entrambi i lati del ponte", ha detto Ferguson.

Le autorità federali di Buffalo, New York, stanno indagando sull'esplosione e l'Fbi ha scritto in un tweet che si sta coordinando con le forze dell'ordine locali, statali e federali.