Automobilismo, 1000 Miglia Warm Up Usa 2024, bis di Shawn e Leanne Till

I campioni in carica si confermano coppia vincente anche nel 1000 Miglia Warm Up USA 2024, mettendo in fila gli avversari nella tre giorni di gara nell’Area di Washington DC. En plein per il team statunitense che, sull’Alfa 6C 1750 Zagato del 1931, si è aggiudicato anche il Trofeo Middleburg, la sfida 1 vs 1 nel centro della cittadina: al tifo e all’affetto del folto pubblico entusiasta, gli equipaggi hanno risposto con una gara combattuta ed eliminazioni al centesimo di secondo, al termine della quale Shawn e Leanne Till hanno chiuso davanti a Cameron Luther e Anna Meldau su Porsche 356 Pre-A Super Speed del 1955.

Sei garanzie di accettazione alla 1000 Miglia 2025 sono state consegnate ai migliori delle diverse classi: per la 1000 Miglia Era, categoria Veteran, oltre a Till-Till, sono stati premiati Stephen e Kim Bruno (Mercedes 300 SL del 1955), mentre tra i Novice il premio è andato a Paterniti-Wilson (Jaguar XK 120 del 1954) e Luther-Meldau (Porsche 356). Per la Classe Post 1000 Miglia Era, il premio è stato assegnato a Cereghini-Lersner, (Ferrari F8 Tributo 2020) tra i Veteran e a Robinson-Woodward (Porsche 912 del 1967) fra i Novice.

Abbinando una parte sportiva di training a sessioni serrate di Prove Cronometrate e di Media, a paesaggi naturali spettacolari e a un’ospitalità a cinque stelle, 1000 Miglia Warm Up Usa si conferma format vincente. Un’inaspettata Indian Summer ha regalato piacevoli giornate luminose e le temperature tardo primaverili hanno contribuito a portare sulle strade un pubblico numeroso di curiosi e appassionati.

Molto apprezzate le prove cronometrate in notturna ad Atoka Chase e la sfida 1vs1, oltre all’omaggio alla Casa Bianca, Capitol Hill e National Mall prima della sosta all’Ambasciata Italiana, dove i concorrenti hanno incontrato l’Ambasciatrice, Mariangela Zappia, in prima fila a fare gli onori di casa ed accogliere i concorrenti sul suolo italiano nel cuore di Washington DC.