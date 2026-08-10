Ayuso (Pp): "Sanchez incapace di difendere i confini". Critiche sull'immigrazione e l'Italia

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, ha dichiarato oggi che la politica del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez (Psoe) sull'"immigrazione incontrollata" attacca anche l'Unione Europea e ha deplorato "il trattamento riservato agli italiani" in arrivo in Spagna. Ayuso ha parlato durante una conferenza stampa a Villa del Prado, dove si è recata per valutare l'impatto degli incendi nella Sierra Oeste sui terreni agricoli.

"La cattiva reputazione internazionale della Spagna continuerà a crescere, perché Pedro Sánchez è incapace di difendere i nostri confini", ha affermato Ayuso, chiedendosi anche "perché il Marocco non si prenda cura dei suoi bambini, dei suoi minori e dei suoi giovani".

Rivolgendosi agli italiani, che sono stati sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aveva precedentemente attuato misure simili per la Spagna, ha affermato che il governo regionale non condivide "le politiche di questo governo. Tanto meno - ha aggiunto - la decisione di isolarci dalle principali potenze mondiali, a cominciare dalle nostre nazioni sorelle".

Ha inoltre espresso il proprio sostegno alla popolazione di Ceuta, che sta "soffrendo a causa di una situazione inaspettata", ma sulla quale "non viene intrapresa alcuna azione". Ha affermato che "non sono soli" e che Madrid li "sosterrà ovunque possibile. Che la popolazione di Ceuta sappia, lo ripeto, che non è sola", ha concluso Ayuso.