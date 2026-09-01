Bahrein lancia prima edizione premio Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza

Il Regno di Bahrein ha lanciato la prima edizione del Premio Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza, un’iniziativa internazionale di alto livello che riflette la visione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa. Il Premio vuole onorare persone e istituzioni che hanno dato un contributo concreto alla diffusione dei valori della convivenza tra culture e fedi diverse, alla promozione di una cultura del rispetto reciproco e alla costruzione di società più armoniose e stabili. Il Premio rappresenta non solo un appello aperto alla comunità internazionale a costruire ponti di fiducia e a rafforzare l’accettazione e la comprensione reciproche, ma anche la continuazione dell’approccio del Bahrein nel promuovere il pluralismo religioso e culturale e nel tradurre i valori della convivenza in politiche e iniziative concrete con un impatto reale. Esso riflette l’impegno del Regno a sostenere gli sforzi internazionali volti ad affrontare le divisioni sociali, a rafforzare la fiducia tra i popoli e a stabilire il dialogo come necessità strategica per affrontare le sfide globali contemporanee.

Il Premio valorizza individui e istituzioni che hanno dato un contributo eccezionale e documentato alla promozione di una cultura della tolleranza e della convivenza, al dialogo e al rispetto reciproco, nonché alla creazione di un impatto positivo e sostenibile nelle nostre comunità. Il Premio è aperto a individui e istituzioni di tutti i paesi del mondo, senza limitazioni geografiche, a sottolineare il suo carattere internazionale. Esso contribuisce a mettere in luce esperienze internazionali di successo, nonché a promuovere lo scambio di competenze tra paesi e istituzioni e a sostenere partnership transnazionali. Istituito nel 2024, il Premio è un’iniziativa internazionale che incarna i valori radicati nella storia del Bahrein, tra cui l’apertura verso tutti i popoli, le religioni e le culture e la promozione della convivenza. Esso riflette la visione del Regno volta a promuovere la pace e la convivenza globali, incoraggiando al contempo un lavoro pionieristico nell’ambito del dialogo.

"Questa edizione inaugurale incarna la nobile visione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa volta a consolidare saldamente i valori della convivenza, della tolleranza e del rispetto reciproco, nonché a sostenere gli sforzi internazionali volti a costruire società più coese e stabili", sottolinea Sua Eccellenza Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Globale Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza e Presidente della Commissione Giudicatrice del Premio. Il Premio prevede un riconoscimento in denaro, oltre a un attestato e a una medaglia consegnati nel corso di una cerimonia sotto il patrocinio di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Presidente Onorario del Premio, a testimonianza del suo prestigio internazionale e del suo carattere illustre. Il vincitore viene selezionato da una giuria indipendente composta da personalità bahrainite e internazionali con competenze nei settori delle istituzioni, dell’attività parlamentare, dei diritti umani, del mondo accademico, della religione e della cooperazione internazionale. Le candidature sono aperte a livello mondiale fino al 10 ottobre 2026 sul sito web ufficiale del Premio: https://www.khaward.bh/En.