Quasi 100 persone sono state uccise e altre centinaia sono rimaste ferite domenica durante le nuove proteste antigovernative che hanno attraversato il Bangladesh, con i manifestanti che hanno chiesto le dimissioni del primo ministro e il primo ministro che li ha accusati di "sabotaggio" e di aver tagliato la rete internet mobile nel tentativo di sedare i disordini.

Il principale quotidiano in lingua bengalese del Paese, Prothom Alo, ha dichiarato che almeno 95 persone, tra cui 14 agenti di polizia, sono morte nelle violenze. Il notiziario Channel 24 ha parlato di almeno 85 morti.

L'esercito ha annunciato che domenica sera era in vigore un nuovo coprifuoco a tempo indeterminato, anche nella capitale, Dhaka, e in altre sedi di divisione e distretto. In precedenza il governo aveva imposto il coprifuoco con alcune eccezioni a Dhaka e altrove.

Fra gli agenti, almeno 13 poliziotti sono morti in un attacco a un commissariato a Sirajganj. I disordini sono esplosi dopo che i leader delle proteste degli studenti hanno annunciato una campagna di disobbedienza civile per chiedere le dimissioni della premier Sheikh Hasina. Le proteste erano iniziate il mese scorso per contestare le quote per le assunzioni nel pubblico impiego e si sono poi trasformate in un movimento antigovernativo.