Beconi (Camipy): "Paraguay ricco di opportunità per l'industria italiana"

"Ci sono tante industrie italiane interessate a sviluppare la loro attività in America del Sud e nel Mercosur, in particolare. Dobbiamo auspicare che i dazi si riducano. Di conseguenza, le ditte italiane che oggi trovano in Paraguay ottimi costi di investimento, ottimi prezzi per l'energia e un buon mercato, troveranno un mercato ancora migliore e maggiori opportunità proprio tramite il Paraguay e il Mercosur". Così Fernando Beconi, Presidente della Camera di Commercio Italia-Paraguay, nel corso della Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova, dal 13 al 15 giugno 2026, di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l'incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell'Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.