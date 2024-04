Benjamin Gantz è l'uomo indicato come il possibile successore del premier israeliano Benyamin Netanyahu. In testa nei sondaggi, ex capo di Stato maggiore e leader centrista dell’opposizione, membro del Gabinetto di guerra israeliano, dopo mesi combattimenti tra Israele e Hamas, di proteste di piazza sempre più pressanti in Israele, ha chiesto apertamente a Netanyahu di scogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate in Israele nei prossimi mesi.