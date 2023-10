Scintille tra Bianca Berlinguer e Alessandro Orsini nella puntata di E' sempre Carta bianca su Rete4. Si parla della guerra tra Israele e Hamas e la conduttrice coinvolge il professore, docente di sociologia del terrorismo internazionale. Orsini esordisce evidenziando "il crimine mostruoso" compiuto da Hamas con l'attacco di sabato.

"Non esiste nessuna possibilità al mondo che Israele possa estirpare il terrorismo da Gaza. Il terrorismo è anche in Libano, con 100mila militanti di Hezbollah. Nel 2006 Hezbollah aveva 15mila razzi, ora sembra ne abbia 150mila. Tecnicamente può colpire ogni punto del paese", dice Orsini prima di citare lo scontro tra il governo dello Sri Lanka e le Tigri Tamil. "Vabbeh, professore, tutto questo per dire cosa?", interviene Bianca Berlinguer chiedendo evidentemente una sintesi. "Ho stima e affetto per lei -dice Orsini-. Io faccio lo studioso di professione e se faccio affermazioni le devo motivare, è l'unico modo per innalzare la qualità del dibattito pubblico in un paese di sconsiderati e di ignoranti in materia di sicurezza internazionale". "Va bene, siamo tutti troppo bassi per seguire il suo livello...", incalza Berlinguer. "Israele non può debellare il terrorismo e non può debellare Hamas", dice Orsini, dopo un lungo sospiro, rispondendo ad una domanda diretta della conduttrice che chiude il 'duello'.