Berlino, vandalizzato memoriale per vittime gay del nazismo

E' stato vandalizzato il memoriale a Berlino per le vittime gay del nazismo. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il weekend è stato scagliato contro il monumento, inaugurato nel 2008 nel parco di Tiergarten, un oggetto infiammato, senza comunque riuscire ad incendiarlo. Inoltre sono state attaccate delle scritte offensive verso i gay.

Sempre nel weekend è stato vandalizzato un altro monumento dedicato alle vittime dell'Olocausto, un ex cabina telefonica nei pressi della stazione di Grunewald di Berlino che ora contiene libri come parte del memoriale per ricordare gli ebrei che sono stati inviati nei lager da questa stazione. In un attacco incendiario, molti libri contenuti nella cabina sono stati distrutti nella notte dello scorso sabato.