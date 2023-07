Berlusconi, "ora dubbi su futuro centrodestra": analisi del Financial Times

La morte di Silvio Berlusconi "solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di centrodestra" che sostiene il governo di Giorgia Meloni "come sul futuro di Forza Italia, data la mancanza di un chiaro successore". Lo sottolinea il Financial Times in un articolo dedicato alla scomparsa del Cavaliere, definito "un magnate miliardario nel settore dei media trasformatosi in populista" e la cui scomparsa "segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese".

Il quotidiano britannico ripercorre la sua discesa in campo, i guai giudiziari e il declino ma sottolinea che "anche verso la fine della sua vita è stato un giocatore attivo nella politica italiana, con un ruolo chiave nella crisi politica che ha fatto cadere il governo dell'ex premier Mario Draghi la scorsa estate e poi aiutando a formare la coalizione di Giorgia Meloni".