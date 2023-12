Allarme sicurezza per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo che un'auto si è schiantata contro un veicolo che faceva parte del suo corteo. E' accaduto davanti al quartier generale della sua campagna a Wilmington mentre Biden si trovava in strada. Il presidente e a first lady Jill sono rimasti illesi.

Dopo un urto causato da una berlina che si è schiantata contro un Suv del corteo presidenziale fermo a un incrocio a circa 40 metri da Biden, il personale di sicurezza ha portato di corsa il presidente in un veicolo in attesa e poi è stato allontanato dall'edificio nel centro di Wilmington.

I giornalisti del pool si erano radunati sul marciapiede fuori dagli uffici della campagna elettorale, dove il presidente e la first lady avevano cenato con lo staff, e avevano appena finito di porre le loro domande a Biden quando hanno sentito lo schianto e hanno visto il presidente spiazzato dall'accaduto. Gli agenti della sicurezza sono entrati in azione e hanno accerchiato l'auto color argento con targa del Delaware che si è schiantata contro il corteo di Biden e hanno puntato le armi contro l'autista, che ha alzato le mani. L'area è stata messa in sicurezza e il programma di Biden non è stato condizionato.

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”



According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.



The man who was driving the car… pic.twitter.com/AgDknqHgl2