Joe Biden affronta il weekend più critico della sua presidenza, che potrà determinare il futuro della sua candidatura alla rielezione, proprio mentre alla Casa Bianca e in tutti gli Stati Uniti si celebra il 4 luglio, la festa nazionale americana. Il presidente ha trascorso la giornata con la moglie Jill e i suoi familiari, - che ha già incontrato lo scorso weekend a Camp David, ricevendo l'incoraggiamento ad andare avanti- e con le famiglie di militari americani che parteciperanno ad un barbecue oggi pomeriggio, le 17.15 ora di Washington, si svolgerà nel giardino della Casa Bianca.

In serata, alle 20 ora di Washington, inizieranno i festeggiamenti veri e propri del 4 luglio, anche con un discorso del presidente per l'Indipendence Day, che si concluderanno, alle 21, con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sul National Mall. Per tutte le celebrazioni Biden avrà al suo fianco la vice presidente Kamala Harris che in questi giorni da più parti viene indicata come "la scelta più ovvia" per la corsa della Casa Bianca nel caso che l'81enne presidente decidesse veramente di fare un passo indietro.