Biden e la 'quasi gaffe': Zelensky diventa 'Vladimir' - Video

"Vladimir e io...". Una 'quasi gaffe' di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa dopo il vertice Nato a Vilnius. Biden è con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che viene però chiamato 'Vladimir', la variante dello stesso nome che - dettaglio non trascurabile - fa pensare inevitabilmente al presidente russo Vladimir Putin. Biden si corregge perché si pente di aver usato toni troppo colloquiali: "Non dovrei essere così informale... Il signor Zelensky e io...", riprende subito dopo.