"Joe Biden deve guardare con realismo alle elezioni. La Francia e il Regno Unito mostrano perché. Se Biden resta e Trump vince, i democratici rimpiangeranno di non aver riflettuto più attentamente in questo momento".

E' quanto si legge in un editoriale del Washington Post che collega la situazione in cui si trova Joe Biden a quella del presidente francese Emmanuel Macron, "umiliato" al primo turno delle elezioni legislative di domenica scorsa, e Rishi Sunak, premier britannico che "certamente sarà sconfitto giovedì" nel voto in arrivo. Dopo il New York Times, un altro quotidiano di rilievo assoluto si rivolge al presidente.

"I tre leader occidentali hanno fatto grandi scommesse, sopravvalutando le loro capacità politiche e sottostimando il voto di protesta contro chi è in carica, e questo è stato controproducente in rapida successione", si legge ancora nell'editoriale, riferendosi a Macron che ha "giocato d'azzardo" convocando le elezioni anticipate dopo le Europee, e Sunak che aveva "fino al prossimo anno per convocare le elezioni, invece ha scelto il 4 luglio".

Da parte sua, la scommessa di Biden è stata quella di "chiedere il dibattito presidenziale in una data anticipata" con il suo team che "immaginava che il faccia a faccia con Donald Trump gli avrebbe dato l'opportunità di sedare i timori sulla sua età e energia, mettendo l'accento sul contrasto tra i due candidati". Invece è noto come il dibattito di giovedì scorso sia andato e come abbia provocato allarme e richieste di un passo indietro di Biden.

L'editoriale del Post ricorda che gli ultimi sondaggi mostrano che dopo il dibattito è salita dal 65% al 72% la quota degli elettori registrati che pensa che Biden "non abbia la salute mentale e cognitiva per essere presidente" e il 60% pensa che debba essere sostituito. "Per vincere, Biden dovrebbe convincere milioni di persone che ora pensano che non sia idoneo alla presidenza a votare per lui - continua - quello che sta succedendo in Francia e Regno Unito mostra che non è facile come lui pensa. E invece di fare i conti con questa dura verità, la famiglia Biden pare stia dando la colpa allo staff".

E l'editoriale del Washington Post si chiude con l'espressione di un certo scetticismo della linea che stanno adottando campagna di Biden e vertici dem: "Biden dovrebbe rilasciare interviste e fare conferenze, invece ha un programma leggero, che non fa altro che confermare chi dice che è in grado di funzionare tra le 10 e le 16 per un lavoro che richiede attenzione 24 ore su 24 - conclude -. Se Biden rimane e i repubblicani vincono la Casa Bianca e il Congresso tra quattro mesi, i democratici rimpiangeranno di aver riflettuto più attentamente ora quando avrebbero potuto forse ancora evitare un risultato così negativo".