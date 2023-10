In arrivo 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti Usa per l'assistenza umanitaria sia a Gaza che in Cisgiordania. Ad annunciarlo il presidente americano Joe Biden durante la sua visita a Tel Aviv. Visita di solidarietà a Israele per gli scontri in corso con Hamas nella Striscia di Gaza. "Questo finanziamento sosterrà più di un milione di sfollati palestinesi colpiti dal conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza", ha affermato, aggiungendo: "Vorrei essere chiaro, se Hamas devia o ruba gli aiuti, avrà dimostrato ancora una volta di non avere alcun interesse per il benessere del popolo palestinese", ha aggiunto.

"Questa settimana chiederò al Congresso un pacchetto di sostegno per la difesa di Israele senza precedenti", ha dichiarato ancora il presidente Usa. "Per decenni abbiamo assicurato il vantaggio militare di Israele", ha proseguito, precisando che gli Usa hanno "spostato risorse militari nella regione" e manterranno il sistema anti-missile Iron Dome "completamente rifornito".

"Il mondo saprà che Israele è più forte che mai", ha aggiunto il presidente, sottolineando che "il mio messaggio a qualsiasi Stato o attore ostile che pensa di attaccare Israele rimane lo stesso di una settimana fa: non fatelo, non fatelo, non fatelo".

"Strage ospedale? Colpa di Hamas"

Biden ha parlato anche dell'attacco all'ospedale di Gaza, in cui hanno perso la vita quasi 500 persone, dicendo che la colpa è dell''altra squadra" e non degli israeliani basandosi sui dati del Pentagono, "I dati mi sono stati mostrati dal dipartimento della Difesa", ha chiarito il presidente americano quanto un giornalista gli ha chiesto come mai fosse sicuro che Israele non c'entra con il massacro.

Hamas accusa Israele dell'attacco ieri sera. Ma l'esercito israeliano afferma che l'edificio è stato colpito da un razzo malfunzionante sparato dalla Jihad Islamica e ha diffuso video e registrazioni come prova.

"Ok Israele per aiuti umanitari da Egitto a Gaza"

"Ho chiesto al governo israeliano di accettare la fornitura di assistenza umanitaria ai civili a Gaza, fermo restando che ci saranno ispezioni e che gli aiuti devono andare ai civili e non a Hamas. Israele ha concordato che l'assistenza possa iniziare dall'Egitto a Gaza", ha dichiarato ancora Biden.

Richiesta accettata da Israele. In una nota, l'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha fatto sapere che "alla luce della richiesta del presidente americano, Israele non ostacolerà le forniture umanitarie provenienti dall'Egitto, purché si tratti solo di cibo, acqua e medicine per la popolazione civile che si trova nel sud della Striscia di Gaza o che vi si sta spostando, e purché queste forniture non raggiungano Hamas. Qualsiasi rifornimento che raggiunga Hamas sarà ostacolato".

"Alla luce del sostegno americano vitale e schiacciante per lo sforzo di guerra e alla luce della richiesta del presidente Biden per aiuti umanitari di base, l'ufficio del premier informa anche della decisione di "non permettere il passaggio di alcun aiuto umanitario dal territorio israeliano alla Striscia di Gaza finché gli ostaggi non saranno riconsegnati".

"Israele non commetta nostri stessi errori dopo 11 settembre"

Biden ha inoltre dichiarato che l'attacco di Hamas del 7 ottobre è equivalente a quindici attacchi dell'11 settembre. Tuttavia, ha messo in guardia Israele dal commettere gli stessi errori che gli Stati Uniti hanno commesso dopo il 2001, quando la rabbia per l'accaduto condizionò le strategie di Washington. "Se da un lato abbiamo visto la giustizia e l'abbiamo ottenuta, dall'altro abbiamo commesso degli errori", ha ricordato Biden.

"Capisco la rabbia di Israele, ma non lasciate che vi consumi", ha aggiunto.