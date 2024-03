Le sneakers di Joe Biden irrompono nella campagna delle elezioni Usa 2024. Le scarpe da ginnastica che il presidente degli Stati Uniti usa negli ultimi tempi sono diventati un argomento di discussione. Biden, che in passato è stato protagonista di cadute ripetute, da qualche tempo calza le Hoka Transport, un modello particolarmente comodo prodotto dal brand - nato in Francia e ora con base in America - molto apprezzato da chi fa attività sportiva e in particolare si dedica alla corsa.

Gli osservatori evidenziano che il presidente ha optato per le sneakers da circa un mese, soprattutto per gli spostamenti all'esterno. Il primo avvistamento risalirebbe al 19 febbraio, quando Biden ha esibito le 'super-scarpe' per salire a bordo dell'elicottero Marine One all'esterno della Casa Bianca.

L'identikit delle super scarpe

Il dettaglio, fashion e funzionale, non è sfuggito in particolare al Republican National Committee (RNC), il comitato nazionale repubblicano, che ha cavalcato il tema per mettere in discussione la stabilità e le capacità motorie del presidente, che a novembre sarà sfidato da Donald Trump. Biden, secondo il RNC, in sostanza sarebbe stato costretto dai suoi collaboratori a usare le scarpe 'speciali': le Hoka Transport ridurrebbero il rischio di cadute per il presidente incline ad inciampare. La salute di Biden, che pure ha superato il check up presidenziale senza sostanziali problemi, è un tema destinato a finire sotto i riflettori man mano che si avvicina l'appuntamento elettorale. Lo stesso presidente esorcizza il tema con ironia, evidenziando parallelamente che nemmeno il 78enne Trump è un ragazzino.

Le scarpe, che costano 150 dollari e si allacciano con un comodo sistema che evita nodi e fiocchi, sono finite nel mirino dei principali network, che hanno spedito cronisti nei negozi per provare le calzature. Dalla Fox alla Cbs, il verdetto pare sostanzialmente unanime: le scarpe scelte dal presidente sono molto comode e la suola larga garantisce notevole stabilità.

La svolta, in realtà, è meno radicale di quanto possa apparire. Già lo scorso anno, in estate, Biden aveva 'rubato l'occhio' per la scelta di utilizzare sneaker per salire sull'Air Force One in un viaggio prima di un summit Nato. Ai fotografi, non era sfuggito un dettaglio supplementare: scarpe da ginnastica e niente calzini. La scelta di indossare scarpe comode è diventata quasi di routine a partire dal 2023, quando il presidente fu protagonista di una serie di cadute, in particolare un capitombolo durante una cerimonia della Air Force Academy.