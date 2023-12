Controllata dai Repubblicani, la Camera ha votato con 221 voti contro 212. L'indagine per appurare se abbia beneficiato impropriamente dei rapporti d'affari esteri di suo figlio Hunter

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per formalizzare l'autorizzazione all'inchiesta di impeachment di Joe Biden, con un voto puramente formale che mette però a verbale il sostegno del Gop alla procedura. Controllata dai Repubblicani, la Camera ha votato con 221 voti contro 212, secondo le linee di partito a favore dell'indagine, volta ad appurare se Biden abbia beneficiato impropriamente dei rapporti d'affari esteri di suo figlio Hunter.

"Invece di fare qualcosa per aiutare a migliorare la vita degli americani, si concentrano sull'attaccarmi con bugie", ha reagito Biden dopo il voto. "Invece di fare il loro lavoro sulle cose urgenti che devono essere fatte, stanno scegliendo di perdere tempo in questa trovata politica infondata che anche i Repubblicani al Congresso ammettono non essere supportata dai fatti".