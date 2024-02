"Sto andando al Walter Reed per il mio check up annuale". E' quanto ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando a giornalisti prima di salire sull'elicottero Marine One che l'ha portato all'ospedale militare di Washington dove solitamente vengono curati i presidenti. La Casa Bianca ha fatto sapere che al termine dei controlli pubblicherà i risultati scritti del check up del presidente.

L'ultimo check up del presidente 81enne risale al 16 febbraio dello scorso anno quando il suo medico personale scrisse che Biden è "80enne sano e vigoroso" che ha "le capacità per assolvere ai suoi compiti" presidenziali.

Quest'anno il controllo di routine a cui annualmente si sottopongono i presidente americani arriva in un momento in cui desta sempre più preoccupazione tra gli elettori, anche democratici, l'età avanzata del presidente candidato alla rielezione: Biden avrebbe 82 anni all'inizio di un suo secondo mandato e 86 alla fine. Secondo un recente sondaggio Abc News/Ipsos condotto all'inizio del mese l'86% degli americani considera Biden troppo vecchio per essere presidente.

Biden ha sempre minimizzato queste preoccupazioni: "La mia età? La cosa importante è quanto sono vecchie le tue idee: abbiamo qui un tizio che ci vuole portare indietro, ai tempi prima del diritto all'aborto, vuole portarci indietro su un sacco di cose", ha detto un recente intervista, riferendosi a Donald Trump, che, con i suoi 77 anni, "è vecchio quasi quanto me".