Bielorussia: Euronews in lista contenuti 'estremisti', l'emittente: "Decisione oscura e unilaterale"

Le autorità della Bielorussia hanno inserito il sito di Euronews nella lista nazionale dei materiali "estremisti", imponendo restrizione per l'accesso alla piattaforma e prevedendo possibili sanzioni amministrative per chi conservi o diffonda i suoi contenuti. La decisione, adottata il 4 agosto dal tribunale distrettuale di Horki, nella regione di Mogilev, si inserisce nella stretta del governo di Aleksandr Lukashenko contro i media indipendenti e arriva dopo il precedente divieto imposto nel 2021 alle trasmissioni televisive di Euronews nel Paese.

Euronews ha condannato la decisione definendola "oscura e unilaterale". Il direttore editoriale Claus Strunz ha dichiarato che "uno Stato che definisce Euronews 'estremista' e blocca l'accesso a un giornalismo indipendente e imparziale dimostra la propria paura nei confronti dell'informazione libera". L'emittente ha assicurato che continuerà a fornire "un giornalismo fattuale e indipendente" al pubblico bielorusso, mentre diversi esponenti europei hanno già espresso solidarietà, accusando il regime di Minsk di voler limitare la libertà di stampa e l'accesso dei cittadini a fonti di informazione non controllate. Anche l'opposizione bielorussa ha denunciato la misura: la leader in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha parlato di una decisione "vergognosa" che trasforma gli stessi spettatori in possibili bersagli della repressione.