Brasile, ex studente spara in una scuola: uccisi 2 ragazzi, diversi feriti

Sparatoria in una scuola in Brasile. Un ex studente dell'istituto pubblico Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà, è entrato nell'edificio e ha fatto fuoco. Due studenti, una ragazza di 16 anni e il fidanzato, sono stati uccisi e diverse persone sono rimaste ferite. Il ragazzo deceduto era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, la famiglia ne ha autorizzato la donazione degli organi.

L'aggressore è entrato nella scuola con la scusa di richiedere dei documenti e ha iniziato a sparare, almeno 16 colpi, secondo il capo della 10a divisione della polizia Amarantino Ribeiro. Arrestato, l'assassino ha riferito di aver scelto a caso le proprie vittime.

Il governatore Ratinho Junior ha dichiarato tre giorni di lutto. Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha detto che è ''fondamentale che il Paese trovi un modo per costruire la pace partendo dalle scuole''.