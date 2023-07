Brasile, ritrovato turista italiano disperso in Amazzonia

E' stato ritrovato dai soccorritori nel mezzo della giungla un turista italiano che da alcuni giorni risultava disperso nello Stato dell'Amazzonia. Lo riportano i media brasiliani, citando il portavoce dei vigili del fuoco di Presidente Figueiredo, città situata circa 150 chilometri a sud del confine con la Colombia. Secondo i vigili del fuoco, il turista, la cui identità non è stata resa nota, è stato ritrovato "in uno stato confusionale". Le autorità hanno precisato che l'italiano era indebolito ed è stato portato all'ospedale di Presidente Figueiredo per delle analisi, ma è sembrato essere in "buona salute".