Ucraina, Budanov in video. Wagner: "E' un ologramma, capo intelligence è morto"

Per i media russi, Budanov sarebbe stato gravemente ferito in un recente attacco

Kyrilo Budanov ricompare in video. Il numero 1 dell'intelligence ucraina viene intervistato dalla tv, spegnendo le voci - diffuse dai media russi - relative al suo ferimento e alla possibile morte. Le immagini, però, non bastano per convincere tutti. Su Telegram parte l'offensiva mediatica del profilo Grey Zone, che fa riferimento alla compagnia di mercenari della Wagner: quello che si vede nei video non sarebbe Budanov ma solo un ologramma. Il ricorso all'intelligenza artificiale non ha permesso di realizzare un sosia hi-tech perfetto: l'attaccatura dei capelli, si legge nel post, non è quella reale.

Budanov, intanto, parla davanti alle telecamere. "Purtroppo c'è una certa minaccia: la centrale di Zaporizhzhia era ed è sotto controllo delle forze di occupazione, è stata minata". Il crollo della diga di Kakhovka per un'esplosione provocata dai russi, ha aggiunto, ha anche impedito l'accesso all'acqua per la refrigerazione della centrale di Zaporizhzhia, ha ricordato Budanov, "ma la seconda cosa peggiore è che la centrale di Zaporizhzhia è stata ulteriormente minata, il dispositivo di raffreddamento è stato minato. Se viene disabilitato, vi sono alte probabilità di problemi significativi".

Parlando alla tv ucraina, Budanov ha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come "un'azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa". "Ci sono molte indicazioni su come è avvenuto. Curiosamente, mezz'ora prima dell'esplosione, l'unità (russa) basata nella centrale idroelettrica di Kakhovka ha ricevuto un messaggio radio con l'ordine di lasciare il sito. Allo stesso tempo sono state dispiegate forze speciali. Poi è accaduto, quello che è accaduto", ha dichiarato Budanov.

Lo scorso 15 giugno l'agenzia russa Ria Novosti scriveva che Budanov sarebbe stato ferito in un attacco russo il 29 maggio e poi trasferito "in gravi condizioni" in un ospedale militare a Berlino. Successivamente il magazine tedesco Stern, citato come fonte di indiscrezioni sul ricovero di Budanov, aveva negato di aver mai scritto qualcosa del genere. In passato media russi avevano diffuso anche notizie sul ferimento del comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, che si erano rivelate false.