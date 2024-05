Tre passeggeri sono morti in un incidente che ha coinvolto un autobus nella città russa di San Pietroburgo. Il veicolo, che trasportava una ventina di persone come riferisce la Bbc, ha sbandato e si è scontrato con due auto, prima di cadere nel fiume Moika. L'autista dell'autobus è stato arrestato.

Il Ministero degli Affari Interni russo ha reso noto che ci sono ancora quattro persone in condizioni critiche e due gravemente ferite. "I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena terribile e hanno cercato di tirare fuori i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere dai finestrini" hanno riferito le autorità locali. Alcuni passanti si sarebbero anche gettati in acqua, dopo aver visto l'incredibile scena, nel tentativo di salvare i passeggeri. Il filmato, diffuso in un secondo momento dalle autorità, mostra i servizi di emergenza che tirano fuori dall'acqua l'autobus distrutto.

