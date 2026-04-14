Carlo e Camilla in Italia, inaugurata la mostra a Villa Wolkonsky

È stata inaugurata oggi a Villa Wolkonsky, Residenza dell’Ambasciatore britannico in Italia, la mostra fotografica A Riveder le Stelle, un percorso visivo che ripercorre, a un anno di distanza, alcuni dei momenti più emblematici della Visita di Stato in Italia delle Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla, uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nelle relazioni tra il Regno Unito e l’Italia. “La decisione di ospitare questa iniziativa – ha dichiarato l’Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata britannica David Burton – nasce da una nostra profonda convinzione: il successo della Visita di Stato è stato reso possibile grazie a una collaborazione ampia e proficua con l’Italia, ma soprattutto grazie all’affetto dimostrato dalle istituzioni e dai tantissimi cittadini e cittadine che hanno partecipato e accolto i Sovrani con straordinario calore”. La mostra presenta oltre trenta scatti fotografici esclusivi che raccontano un viaggio attraverso Roma e Ravenna compiuto tra il 7 e il 10 aprile 2025. Il titolo A Riveder le Stelle, citazione dantesca con cui Re Carlo III ha voluto concludere il suo storico discorso al Parlamento italiano, costituisce il filo conduttore di un racconto per immagini che celebra, a distanza di un anno, un’occasione memorabile per le relazioni tra il Regno Unito e l’Italia, e i suoi tanti protagonisti.

Le immagini documentano, tra gli altri, l’accoglienza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale; il ruolo dei Presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, che hanno reso possibile lo storico discorso di Re Carlo davanti alle Camere riunite; l’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili; la Tavola rotonda su Energia e Clima con il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani; gli onori al Milite Ignoto alla presenza del Ministro Guido Crosetto; la visita al Parco Archeologico del Colosseo con il Ministro Alessandro Giuli; l’incontro della Regina Camilla con una scuola primaria romana insieme al Ministro Giuseppe Valditara; e il coinvolgimento dei sindaci di Roma e Ravenna, oltre a numerose altre istituzioni. Oltre al senso della più alta considerazione istituzionale, numerosi scatti raccontano l’accoglienza calorosa e partecipata da parte di tantissimi cittadini, che ha regalato ai Reali numerosi momenti indimenticabili: dal bagno di folla al Colosseo, simbolo universale di Roma, all’incontro con gli studenti di una scuola primaria romana, all’affettuosa attesa riservata ai Sovrani dalla cittadinanza di Ravenna. Al corrente dell’iniziativa, Re Carlo III si è detto lieto di apprendere di questa mostra fotografica e ha menzionato quanto Le Loro Maestà conservino ricordi tanto affettuosi e speciali della loro visita in Italia, insieme alla successiva visita in Vaticano.

La mostra fotografica è impreziosita da alcuni contributi con il video-racconto dei quattro giorni della visita e dai videomessaggi di due personalità della cultura e dello spettacolo che hanno incontrato i Reali in questa occasione: Alberto Angela e Carolyn Smith. Nel video messaggio indirizzato agli ospiti della serata, Alberto Angela, che ha accompagnato le Loro Maestà nel corso della visita al Parco Archeologico del Colosseo, ha raccontato di aver provato “una enorme emozione, ma anche una grandissima responsabilità”. “Tra le altre cose” – ha aggiunto Angela – “mi ha colpito molto il loro interesse: erano coinvolti, molto interessati. È stata un'esperienza molto bella che non dimenticherò, come non dimenticherete voi”. Anche Carolyn Smith, che ha incontrato le Loro Maestà a Roma, ha riferito nel suo video-ricordo di aver “coronato il mio sogno: è stata un'esperienza meravigliosa”. La mostra “A Riveder le Stelle” resterà fruibile agli ospiti degli eventi organizzati presso Villa Wolkonsky per il resto dell’anno, arricchendo il programma di attività che includerà, tra gli altri, il festeggiamento del Compleanno di Re Carlo III nel mese di giugno e il XXXIV Convegno anglo-italiano di Pontignano in autunno.