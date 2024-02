Harry ha parlato con il padre Carlo III del cancro che è stato diagnosticato al 75enne re. Lo ha reso noto una fonte vicina al Duca di Sussex, citata da Sky News. Secondo la fonte, Harry "nei prossimi giorni tornerà nel Regno Unito per vedere Sua Maestà".

A quanto riporta la Bbc, il principe Harry viaggerà da solo, mentre la moglie Meghan resterà negli Stati Uniti con i loro due figli.

Non è un segreto che il rapporto tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale sia teso. L'ultima apparizione del principe Harry ad un'occasione reale è stata a maggio, all'incoronazione del re. Anche se il principe Harry e il re Carlo hanno avuto le loro divergenze, hanno continuato a restare in contatto e Harry ha chiamato il padre in occasione del suo 75esimo compleanno. Il re ha contattato il principe Harry per comunicargli personalmente la sua diagnosi.