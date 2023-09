Il cane del presidente Joe Biden ha morso un agente dei servizi segreti. Un'altra volta. Commander, pastore tedesco di 2 anni, secondo la Cnn ha all'attivo 11 morsi rifilati tra Casa Bianca e dintorni. L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di lunedì 25 settembre, attorno alle 20. Un agente "è entrato un contatto con un animale della First Family ed è stato morso", ha detto Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi, in una nota alla Cnn. L'agente ha ricevuto le cure necessarie e sta bene. Commander aggiunge un'altra menzione speciale per episodi avvenuti tra la Casa Bianca e il Delaware, dove la famiglia Biden trascorre i periodi lontano da Washington.

I precedenti

Anche un altro pastore tedesco presidenziale, Major, in passato è stato coinvolto in vicende analoghe. Major ha lasciato la Casa Bianca dove Commander è arrivato nel 2021, con risultati evidentemente analoghi. Ad ottobre dello scorso anno, in particolare, il cane sarebbe sfuggito al controllo della First Lady Jill Biden e avrebbe 'caricato' un membro dello staff del Secret Service. I servizi segreti non sono formalmente responsabili della gestione dei cani e degli animali domestici con cui, però, inevitabilmente vengono a contatto.