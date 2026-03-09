circle x black
Casa Bianca usa clip di 'Tropic Thunder, Ben Stiller attacca Trump: "La guerra non è un film"

L'attore su X: "Rimuovetela , non abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della macchina di propaganda"

Ben Stiller e Donald Trump - (Ipa)
09 marzo 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
Ben Stiller attacca Donald Trump. L’attore ha criticato la Casa Bianca su 'X' per aver utilizzato una clip del film del 2008 'Tropic Thunder', diretto e interpretato dallo stesso Stiller, in un video pro‑guerra intitolato 'Giustizia secondo il modello americano'. L’interprete di Zoolander sul social ha scritto: "Rimuovete la clip di 'Tropic Thunder. Non abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della macchina di propaganda. La guerra non è un film". Nel video compaiono anche immagini tratte da 'Braveheart', 'Top Gun', 'Superman' e 'Iron Man 2'.

Non è la prima volta che la Casa Bianca e Trump utilizzano film o canzoni sui social per elogiare il presidente e le sue iniziative. Lo scorso anno, ad esempio, hanno usato 'Juno' di Sabrina Carpenter in un post che mostrava operazioni dell’Ice. Ancora prima era toccato alla musica di Taylor Swift: in un video pubblicato a novembre è stata inserita 'The Fate of Ophelia' in un montaggio celebrativo di Trump, nonostante i frequenti post del presidente contro la pop star. Swift, in quell’occasione, non ha commentato.

