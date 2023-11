Atterraggio d’emergenza per un volo di Air Atlanta. Non è ancora chiaro come, ma come riporta il New York Post, un cavallo è riuscito a uscire dal suo box nella stiva, creando il panico nel velivolo. Il pilota ha dovuto improvvisare un atterraggio d’emergenza a New York e chiedere l’intervento di un team veterinario. Solo tanta paura per lo staff a bordo ma nessun danno, visto che l’aereo era un cargo e non c’erano passeggeri.