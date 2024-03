"Signora, è accaduto un incidente davvero orribile". A ricevere la terribile telefonata una donna, che pensava di aver trasformato le ceneri di suo marito in un gioiello e, invece, è stata chiamata dalla polizia di Hull nell'East Yorkshire per informarla che il corpo del consorte, deceduto a luglio, era ancora nella cella frigorifera delle pompe funebri. "Se non sono sue, di chi sono le ceneri che porto sempre con me?" ha chiesto la signora in lacrime. Una domanda che, ovviamente, non ha ricevuto risposta.

Gli investigatori hanno trovato il corpo, mentre verificavano la segnalazione di alcune irregolarità nella gestione dei corpi nella ditta di pompe funebri di Hull come riporta il Telegraph. In tutto da marzo hanno trovato numerose "inadempienze" relative a 35 cadaveri. I gestori dell'azienda, un uomo di 46 anni e una donna di 23 sono stati arrestati ma subito rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. La storia è per tutte le famiglie la stessa. Credevano di indossare un gioiello con le ceneri del proprio caro e, invece, "i loro corpi sono ancora nel freezer". "Un incubo anche perché avevamo pagato anche parecchio per trasformare le loro ceneri in un prezioso ricordo" raccontano i testimoni al Telegraph.