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Centrale nucleare Krško: produzione ridotta in Croazia per la Sava in secca

La centrale nucleare di Krško (Croazia) taglia la potenza all'80% a causa della secca del fiume Sava, rispettando i limiti ambientali.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi: sono sempre di più le centrali nucleari che riducono l'attività a causa dei fiumi in secca - Fotogramma/Ipa
Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi: sono sempre di più le centrali nucleari che riducono l'attività a causa dei fiumi in secca - Fotogramma/Ipa
05 agosto 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La centrale nucleare di Krško, in Croazia, ha annunciato oggi che, a causa della persistente scarsità di portata del fiume Sava e delle alte temperature, inizierà ad operare all'80% della potenza del reattore questa notte, con un ritorno alla piena operatività non appena le condizioni lo consentiranno.

La centrale ha spiegato che la misura temporanea, pianificata e controllata, si è resa necessaria per rispettare i requisiti dell'autorizzazione ambientale, secondo la quale la temperatura media giornaliera della Sava nel punto di miscelazione completa a valle della centrale idroelettrica di Brežice non deve superare i 28 gradi Celsius, mentre l'aumento medio giornaliero della temperatura del fiume non deve essere superiore a tre gradi.

Ha inoltre precisato che la centrale ha operato in modo affidabile da quando ha completato un fermo per manutenzione programmata nel novembre 2025 e ha raggiunto oggi i 280 giorni consecutivi di funzionamento. La Croazia non è l'unico Paese a subire difficoltà di questo tipo: anche Ungheria e Romania hanno problemi analoghi.

Durante gli ultimi mesi di alte temperature, Krško ha dichiarato di aver mantenuto la piena potenza, utilizzando il sistema di torri di raffreddamento e tutti gli altri sistemi e componenti disponibili dell'impianto per ridurre il carico termico sulla Sava.

La centrale utilizza l'acqua del fiume Sava nel suo circuito di raffreddamento terziario per rimuovere il calore dal condensatore che non può essere convertito in elettricità e che deve essere dissipato nell'ambiente.

L'ultima volta che la centrale di Krško ha operato a capacità ridotta a causa delle limitazioni di temperatura e portata del Sava risale al 2003, quando la produzione dovette essere ridotta per oltre 90 giorni. Se le attuali condizioni idrologiche e meteorologiche dovessero persistere e peggiorare ulteriormente, la centrale ha dichiarato che continuerà a ridurre la produzione del reattore.

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Croazia centrale nucleare Krško Sava in secca caldo
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