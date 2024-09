Qualcosa di clamoroso e senza precedenti, per modalità e scala, è avvenuto in Libano, ma non solo. Improvvisamente, prima centinaia e centinaia di cercapersone recentemente acquisiti da Hezbollah sono esplosi in contemporanea: la gran parte in Libano, in diverse aree del Paese, ma anche in Siria! Il giorno dopo un'altra ondata di deflagrazioni ha scosso i cittadini libanesi. Walkie talkie militari e strumenti per rilevare le impronte digitali sono detonati.