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Ceuta: 1.898 minori migranti mdentificati, Spagna aggiorna i dati

Il ministro dell'Interno Grande-Marlaska stima in 5mila il numero dei migranti rimasti nella città autonoma

Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska - Fotogramma/Ipa
Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska - Fotogramma/Ipa
13 agosto 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha aggiornato oggi a 1.898 il numero di minori migranti identificati a Ceuta e ha stimato che circa 5mila stranieri siano ancora presenti nella città autonoma, in seguito all'afflusso di massa irregolare del 30 e 31 luglio.

"Abbiamo già affermato e commentato che il numero di persone ancora presenti a Ceuta si aggira intorno alle cinquemila", ha dichiarato il ministro.

Marlaska ha parlato oggi, durante un incontro di lavoro con il delegato del governo a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, e con i comandanti della Polizia Nazionale e della Guardia Civil, nella sede della Delegazione del governo, per analizzare l'evoluzione della situazione nella città autonoma.

In ogni caso, il ministro ha indicato che la "priorità" fino ad ora è stata la registrazione e l'identificazione dei minori. "Questa è stata la nostra priorità e continuerà ad esserlo fino al suo completamento, ma è compatibile anche con l'identificazione e lo screening degli adulti, che ora inizieremo a un livello superiore", ha sottolineato.

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minori Ceuta Spagna minori identificati Ceuta Fernando Grande Marlaska
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