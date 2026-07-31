circle x black
Cerca nel sito
 

"E' un incubo", l'intervista virale: la cittadina di Ceuta in lacrime - Video

"Sto tremando... Come donna… sono stufa"

La donna intervistata - (fermo immagine)
La donna intervistata - (fermo immagine)
31 luglio 2026 | 19.40
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Non ce la facciamo più, siamo abbandonati". Una donna che vive a Ceuta crolla in lacrime durante un'intervista in tv. E il suo pianto diventa virale nella crisi migratoria che travolge l'exclave spagnola in Africa. In poche ore, tra ieri e oggi, circa 60mila persone sono entrate a Ceuta dal Marocco. Oltre 48mila, segnala il ministero dell'Interno di Madrid, hanno già fatto ritorno in Marocco.

La donna, Rocio Gil, risponde alle domande di una giornalista quando la crisi è ancora in atto. "Sto tremando... Come donna… sono stufa", dice, mentre alle sue spalle ascoltano di decine di uomini, presumibilmente migranti entrati dal Marocco. "Oggi tocca a Melilla, poi toccherà alle Canarie.. Noi residenti ci sentiamo indifesi, non ho mai visto niente di simile. È una vergogna, non ce la facciamo più… Ci hanno abbandonati", dice

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ceuta migranti ceuta spagna
Vedi anche
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza