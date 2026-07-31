"Sto tremando... Come donna… sono stufa"

"Non ce la facciamo più, siamo abbandonati". Una donna che vive a Ceuta crolla in lacrime durante un'intervista in tv. E il suo pianto diventa virale nella crisi migratoria che travolge l'exclave spagnola in Africa. In poche ore, tra ieri e oggi, circa 60mila persone sono entrate a Ceuta dal Marocco. Oltre 48mila, segnala il ministero dell'Interno di Madrid, hanno già fatto ritorno in Marocco.

Esta imagen es durísima. Una española llorando mientras esta rodeada de inmigrantes ilegales. Que vergüenza todo. Este país no merece a la basura de gobernantes que tenemos. pic.twitter.com/CnIOcsb1OT — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) July 31, 2026

La donna, Rocio Gil, risponde alle domande di una giornalista quando la crisi è ancora in atto. "Sto tremando... Come donna… sono stufa", dice, mentre alle sue spalle ascoltano di decine di uomini, presumibilmente migranti entrati dal Marocco. "Oggi tocca a Melilla, poi toccherà alle Canarie.. Noi residenti ci sentiamo indifesi, non ho mai visto niente di simile. È una vergogna, non ce la facciamo più… Ci hanno abbandonati", dice