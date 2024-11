È nota per aver interpretato il ruolo di Sawyer Bennett nella celebre serie tv statunitense Gossip Girl. Lei è Chanel Maya Banks, 36 anni, e da due settimane non si hanno più sue notizie. È scomparsa lo scorso 30 ottobre e la famiglia non sa più dove cercarla. L'attrice ha lasciato il suo appartamento di Los Angeles intatto: la famiglia ha ritrovato il suo cane e le chiavi della sua auto, parcheggiata nel garage, ma di Chanel non ci sono più tracce.

La misteriosa scomparsa

A lanciare l'allarme è stata la cugina dell'attrice, Danielle-Tori Singh, che nelle ultime ore ha avviato una campagna per la ricerca. Le autorità hanno effettuato i controlli di sicurezza nell'appartamento che Banks condivide con il marito da circa un anno e non hanno trovato nulla che indicasse dove potrebbe essere andata la 36enne.

La cugina Danielle ha dichiarato che il marito non averebbe fatto nessuna mossa per cercare la moglie scomparsa: "È un atteggiamento sospetto il suo", ha dichiarato. Il marito dice di non sapere dove si trovi Chanel, dice di non averla vista o sentita dal 7 novembre, ma non ha mai chiamato la polizia per dire che se n'è andata.", ha affermato Singh.

"Non sarebbe mai sparita senza avvisare me o sua madre. Non andrebbe mai da nessuna parte senza dirlo, in questo modo soprattutto. Abbiamo notato il 10 novembre che suo marito ha un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia.", ha dichiarato Danielle nel messaggio condiviso sulla piattaforma di raccolta fondi.