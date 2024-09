Dickson Ndiema, dopo l'aggressione mortale alle ex con una tanica di benzina, aveva riportato ustioni sul 30 per cento del corpo

E' morto Dickson Ndiema, l'ex compagno della maratoneta olimpica Rebecca Cheptegei che le diede fuoco uccidendola lo scorso giovedì in Kenya. Ndiema era ricoverato in terapia intensiva dopo aver riportato ustioni sul 30 per cento del corpo. Aveva comprato una tanica di benzina, l'aveva rovesciata addosso alla donna e le aveva dato fuoco durante una lite.

Cheptegei dopo l'aggressione era stata inizialmente soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale a Eldoret, in Kenya. I medici hanno cercato di intervenire dopo aver ricontrato ustioni sull'80% del corpo. L'atleta è stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche morendo quindi il 5 settembre scorso.

Cheptegei si è classificata 44a alla maratona olimpica di Parigi del mese scorso. Nel 2021, ha vinto il primo Mondiale di corsa in montagna e trail running.