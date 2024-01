Gli Usa, con la collaborazione della Gran Bretagna, lanciano raid contro gli Houthi nello Yemen dopo l'ordine del presidente Joe Biden. Chi sono gli Houthi? Qual è il loro ruolo nella crisi in Medioriente? Perché vengono colpiti ora?

Chi sono gli Houthi

I miliiani sciiti sono eredi del movimento religioso 'Gioventù credente' creato da Muḥammad al-Ḥouthi nel 1992. al-Houthi è stato ucciso dalle forze armate yemenite nel 2004: la sua morte non ha fermato la crescita dl movimento, che dal 2003 aveva iniziato a cavalcare l'opposizione all'invasione americana dell'Iraq appoggiata da Ali Abdullah Saleh, primo presidente dello Yemen riunificato. Gli Houthi, dopo la morte di Muḥammad al-Ḥouthi, hanno sviluppato ulteriormente la propria ala militare acquisendo il controllo di aree del paese fino a ricoprire un ruolo centrale con la guerra civile esplosa in Yemen nel 2015.

L'organizzazione combatte contro il governo sostenuto dall'Arabia Saudita, patria del sunnismo. Il legame con l'Iran si è progressivamente consolidato e ha favorito la trasformazione del gruppo da un'organizzazione di guerriglia locale a una forza armata più strutturata. Secondo gli analisti, non hanno raggiunto il livello di organizzazioni come Hamas o Hezbollah.

Perché l'attacco Usa

Nonostante ciò, sono diventati un elemento fortemente destabilizzante nel precario quadro del Medio Oriente sconvolto dall'attacco portato da Hamas contro Israele e dalla successiva offensiva israeliana contro Gaza. Gli Houthi si sono distinti per lanci di missili contro Israele e contro navi nel Mar Rosso, con una strategia che può incidere sulle rotte commerciali, spingendo le navi ad optare su rotte più lunghe intorno all'Africa con evidenti conseguenze sui costi delle operazioni e sulle assicurazioni. I raid di Usa e Gb sono scattati in risposta agli attacchi contro navi commerciali.

In questo modo, vengono colpiti gli interessi anche di paesi che sostengono Israele. Le operazioni vengono presentate anche come azioni di sostegno alla causa palestinese, con l'obiettivo parallelo di consolidare il proprio ruolo nello scacchiere della regione e per ampliare la propria influenza nel precario quadro yemenita.