Era l'unico alto funzionario in carica a non appartenere al gruppo lealista di Xi

E' morto a 68 anni l'ex premier cinese, Li Keqiang. Un tempo considerato un contendente riformista per la leadership del Paese, Li è deceduto a causa di un infarto a Shanghai.

Chi era Li Keqiang

Economista esperto, ha ricoperto la seconda posizione più alta in Cina fino alle sue dimissioni, nel marzo di quest'anno, anche se negli ultimi anni era stato ampiamente isolato tra i massimi dirigenti cinesi. Era l'unico alto funzionario in carica a non appartenere al gruppo lealista di Xi.

"Li era visto come un leader pragmatico e incoraggiava la riforma economica... sfortunatamente la sua voce è stata effettivamente messa a tacere e poi estromessa e sostituita da un lealista di Xi l'anno scorso," ha detto James M. Zimmerman, un commentatore politico con sede a Pechino in un post su X. "La sua scomparsa è una perdita significativa per le voci moderate nella leadership del partito".