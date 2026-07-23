circle x black
Cerca nel sito
 

Cina: Qazinform, Kazakistan punta a entrare in filiere industriali globali con partenariato strategico con Pechino

Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev Fotogramma/Ipa
Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev Fotogramma/Ipa
23 luglio 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Kazakistan punta a trasformarsi da esportatore di materie prime a protagonista delle catene globali del valore, proponendosi alla Cina come piattaforma industriale integrata per batterie, infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, logistica ed energia. È quanto evidenzia un'analisi pubblicata dall'agenzia kazaka Qazinform, secondo cui la visita del presidente Kassym-Jomart Tokayev a Shanghai, dal 15 al 17 luglio, ha segnato un cambio di paradigma nelle relazioni economiche tra Astana e Pechino.

Secondo Qazinform, nel corso della missione sono stati firmati oltre 70 accordi e memorandum, per un valore dichiarato superiore ai 15 miliardi di dollari, nei settori dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture digitali, dei trasporti, dell'industria, dell'energia e dei minerali critici. L'obiettivo di Astana è costruire un sistema industriale integrato in cui l'estrazione delle materie prime alimenti la produzione di batterie, queste sostengano la mobilità elettrica e i sistemi di accumulo, mentre energia, data center e logistica costituiscano l'infrastruttura a supporto dell'economia digitale.

Tra i progetti di maggiore rilievo, riferisce l'agenzia, figura l'interesse del colosso cinese Catl a realizzare in Kazakistan un impianto per la produzione di batterie, che potrebbe diventare il primo del suo genere in Asia centrale. Parallelamente, il Paese punta a rafforzare la propria capacità energetica e digitale attraverso nuovi investimenti in infrastrutture elettriche, data center e nella piattaforma "Smart Cargo", destinata a integrare in un unico sistema digitale dogane, logistica e tracciamento delle merci.

L'analisi sottolinea tuttavia che il successo della strategia dipenderà dalla capacità del Kazakistan di ottenere un'effettiva localizzazione industriale, con trasferimento tecnologico, sviluppo di competenze ingegneristiche e maggiore valore aggiunto prodotto nel Paese, evitando di limitarsi all'assemblaggio o all'esportazione di materie prime. Secondo Qazinform, la vera misura del successo non sarà il numero degli accordi firmati, ma la quota di valore che il Kazakistan riuscirà a generare all'interno delle nuove filiere industriali nei prossimi anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
industria intelligenza artificiale energia logistica batterie catene globali del valore
Vedi anche
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza