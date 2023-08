Cina, Sisci: "Mistero ed incertezza su ultime sostituzioni decise a Pechino"

Lasciano una "profonda onda di inquietudine" le notizie provenienti da Pechino sulle sostituzioni ai vertici delle Forze armate missilistiche, decisioni importantissime, che seguono la rimozione del ministro degli Esteri Qin Gang, prima 'scomparso' quindi sollevato dall'incarico, eppure prese "senza dare alcuna spiegazione". Lo sottolinea il sinologo Francesco Sisci, parlando con l'Adnkronos di "un nuovo elemento di mistero ed incertezza" e sottolineando la necessità di cercare di andare a fondo e capire cosa stia accadendo. Anche per poter elaborare una strategia efficace nei confronti della Cina.

"Non è chiaro cosa sia successo, non è chiaro se le sostituzioni ai vertici delle forze armate - e in particolare dell'arma più delicata ed importante, perché riguarda la missilistica e forze nucleari - siano collegate all'allontanamento di Qin Gang. Ma questo lascia un'ombra profonda di inquietudine perché si tratta della seconda potenza al mondo che prende decisioni così importanti senza dare spiegazioni. Scelte che non hanno una semplice proiezione interna ma riguardano da vicino la proiezione strategica del paese nel mondo, in un momento di aumento della tensione generale intorno alla Cina di per sé già estremamente preoccupante. Tutti elementi che aggiungono inquietudine e preoccupazione sul quadro cinese", osserva.

"La questione del ministero degli Esteri e delle forze militari è gigantesca e continuerà ad avere ripercussioni", incalza Sisci. "Qualcosa è saltato nel sistema interno rispetto a due filoni strategici degli Esteri, e non sappiamo cosa. E' pericolosissimo".

Per Sisci, con lo stallo della guerra in Ucraina, "l'attenzione generale si concentrerà ancora di più sulla Cina" e per l'Italia è fondamentale a questo punto "basare la sua strategia su una comprensione ed una conoscenza il più possibile precisa della situazione in Cina ed intorno ad essa. L'Italia non avrebbe dovuto aderire alla Via della Seta", osserva ancora Sisci. "E' parte della Nato e dell'Ue. Certo il paese può decidere di di lasciare la Nato, può decidere di lasciare l'Ue. E' una discussione legittima che potrebbe avere il Parlamento, ma non è questione che possa essere decisa in due minuti".

"Ora bisogna ricostruire. Bisogna capire e studiare bene le cose a priori per evitare di accumulare nuovi errori. Non si costruisce allo stesso modo un grattacielo in riva al fiume, sulla spiaggia o in cima alla montagna. Sono diverse anche le fondamenta".