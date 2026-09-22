Cinque generazioni, tutte nate nello stesso giorno. Il record è stato firmato da una famiglia statunitense di Silver City, in Iowa, che, a partire dal 1907, vede i propri figli nascere tutti il 14 settembre. Una data diventata 'magica' e che ha contribuito a farli entrare di diritto nel Guinness World Records. Il primato è arrivato lo scorso anno, quando Arthur Bell è venuto al mondo proprio il 14 settembre, 'inaugurando' così la quinta generazione consecutiva nata quel giorno.

A raccontarlo è stata la mamma Emma, nata anche lei il 14 settembre: "Sono cresciuta sentendo mia nonna dire 'Devi avere un maschio il 14 settembre'. Ogni anno, era quello che ripeteva", ha raccontato all'emittente CBS KMTV-TV, "con il mio primo figlio ho partorito prematuramente, quindi ero assolutamente decisa a far sì che questa volta fosse quella la data prevista per il parto".

Tutto iniziò nel lontano 1907, quando il trisnonno del neonato Arthur, Wilber Harlow, nel 1907, venne alla luce il 14 settembre, seguito dalla bisnonna Addie, nata nel 1949. Poi ci fu il nonno Fred, classe 1972, e infine proprio Emma Bell, arrivata nel 1997: "In realtà lo schema è maschio, femmina, maschio, femmina, maschio, dall'inizio alla fine", ha aggiunto la donna.

Il primato precedente, battuto dalla famiglia dell'Iowa, era di quattro generazioni nate lo stesso giorno ed è stato lo stesso Guinness World Records a sottolineare che "questa è la prima volta in assoluto che cinque generazioni vengono registrate, una straordinaria coincidenza che abbraccia 118 anni di storia familiare, tutte convergenti in un'unica data del calendario".