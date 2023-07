Cisgiordania, attacco a stazione di servizio: uccisi 4 israeliani

E' di quattro israeliani uccisi e due feriti il bilancio di un attacco con armi automatiche avvenuto oggi pomeriggio in una stazione di servizio situata nei pressi dell'insediamento di Eli, in Cisgiordania. Lo ha confermato l'esercito di Tel Aviv, secondo quanto riferisce il sito del Jerusalem Post.

Leggi anche Cisgiordania, raid soldati Israele a Jenin

I due sospetti che hanno aperto il fuoco sono stati uccisi, hanno riferito i media dello Stato ebraico, precisando che uno dei due palestinesi è stato ucciso durante uno scontro a fuoco nella stazione di servizio, mentre il secondo al termine di una caccia all'uomo. Entrambi, secondo l'esercito, sono affiliati ad Hamas e vengono dal villaggio di Urif, vicino Nablus.

"Tutte le opzioni sono aperte", ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l'attacco. "Chiunque ci ha fatto del male è in prigione o al cimitero. Questo caso non sarà diverso", ha aggiunto Netanyahu in un video in cui ha ribadito: "Continueremo a combattere il terrorismo a pieno regime e lo sconfiggeremo".

Hamas e la Jihad Islamica hanno elogiato l'attacco pur non rivendicandolo. "Si tratta di una risposta naturale all'escalation e ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese", ha commentato la Jihad Islamica, mentre un portavoce di Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, ha sottolineato che "la reazione è stata rapida contro i crimini dell'occupazione nel campo profughi di Jenin e l'assalto ad Al-Aqsa".

Il riferimento è al raid condotto ieri dall'esercito israeliano a Jenin in cui sei palestinesi sono rimasti uccisi, fra cui un ragazzo di 15 anni, e altre cento persone sono rimaste ferite, di cui 22 in gravi condizioni, mentre otto militari israeliani sono stati feriti dall'esplosione di un ordigno che ha colpito il veicolo su cui viaggiavano.