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Cocaina, 51 kg sequestrati all'aeroporto di Bruxelles: arrestata 22enne

La giovane è stata sorpresa mentre ritirava due valigie provenienti dalla Sierra Leone piene di droga, malgrado non fosse una passeggera

L'aeroporto di Bruxelles Zaventem - Foto Adnkronos
L'aeroporto di Bruxelles Zaventem - Foto Adnkronos
11 agosto 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 22 anni di Anderlecht, uno dei Comuni di Bruxelles-Capitale, è stata arrestata il 31 luglio scorso all'aeroporto di Bruxelles Zaventem con due valigie che contenevano complessivamente 51 chilogrammi di cocaina. La giovane non era a bordo dell'aereo che trasportava le valigie, ma era stata incaricata di recuperare la droga. La notizia, riportata da Het Laatste Nieuws, è stata confermata dalla procura di Hal-Vilvoorde.

La giovane è stata arrestata mentre i funzionari doganali stavano controllando i passeggeri di un volo della Brussels Airlines proveniente da Freetown, capitale della Sierra Leone.

A quanto pare, si era recata in aeroporto per ritirare i bagagli contenenti droga senza essere lei stessa una passeggera, cosa che in un aeroporto non dovrebbe essere possibile.

Le modalità precise con cui la giovane è riuscita ad accedere all'area ritiro bagagli sono ancora oggetto di indagine. Il giudice istruttore ha emesso un mandato di arresto nei confronti della giovane, ma il tribunale ha successivamente disposto la sua sorveglianza elettronica. Il Belgio è diventato uno degli hub preferiti dalla criminalità per importare droga nell'Ue, grazie soprattutto al porto di Anversa e ai suoi eccellenti collegamenti logistici.

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Belgio cocaina Sierra Leone droga Ue droga aeroporto Bruxelles
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