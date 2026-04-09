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Conflitto Libano-Israele: Kallas chiede tregua estesa e disarmo Hezbollah

Kallas chiede tregua allargata al Paese dei Cedri e il disarmo di Hezbollah, criticando la distruzione e le azioni sproporzionate di Israele.

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
09 aprile 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La tregua dichiarata nella guerra condotta dagli Usa e da Israele contro l'Iran deve essere estesa anche al Libano. Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, via social. "Hezbollah - afferma - ha trascinato il Libano in guerra, ma il diritto di Israele all'autodifesa non giustifica una distruzione di questa portata".

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"I raid israeliani di ieri sera - continua - hanno ucciso centinaia di persone, cosa che rende difficile sostenere che azioni così brutali rientrino nella legittima difesa".

Le azioni israeliane, prosegue Kallas, "stanno mettendo a dura prova il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La tregua con l'Iran dovrebbe essere estesa anche al Libano. Hezbollah deve disarmarsi, come ha concordato. L'Ue sostiene gli sforzi del Libano per disarmare Hezbollah".

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Libano Israele Kaja Kallas Medio Oriente Iran
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