Conflitto Libano-Israele: Kallas chiede tregua estesa e disarmo Hezbollah

Kallas chiede tregua allargata al Paese dei Cedri e il disarmo di Hezbollah, criticando la distruzione e le azioni sproporzionate di Israele.

La tregua dichiarata nella guerra condotta dagli Usa e da Israele contro l'Iran deve essere estesa anche al Libano. Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, via social. "Hezbollah - afferma - ha trascinato il Libano in guerra, ma il diritto di Israele all'autodifesa non giustifica una distruzione di questa portata".

"I raid israeliani di ieri sera - continua - hanno ucciso centinaia di persone, cosa che rende difficile sostenere che azioni così brutali rientrino nella legittima difesa".

Le azioni israeliane, prosegue Kallas, "stanno mettendo a dura prova il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La tregua con l'Iran dovrebbe essere estesa anche al Libano. Hezbollah deve disarmarsi, come ha concordato. L'Ue sostiene gli sforzi del Libano per disarmare Hezbollah".